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جامعة خليفة بين أفضل 20 مؤسسة عالمية بتصنيف "التايمز للتعليم العالي"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، السبت، تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 جامعة عالمية والأولى محليا.

 

جاء ذلك حسب أحدث تصنيف أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة 2021.

 

واحتلت جامعة خليفة المرتبة 20 من بين 606 جامعات من الاقتصادات الناشئة من 48 دولة من مختلف أنحاء العالم في أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي والتي تعتبر المنصة الوحيدة في العالم لتقييم أداء الجامعات البحثية في مختلف مهماتها التي تشمل التعليم والبحوث ونقل المعرفة والمساعي الدولية.

 

وتستعين مؤسسة التايمز في تصنيفاتها بـ 13 مؤشرا للأداء بهدف تحقيق المقارنات الشاملة والمتوازنة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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