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قبل العزل العام .. أكبر قفزة في إصابات كورونا بالهند

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.

ووفقا لما تظهره بيانات الصحة الاتحادية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر كانون الأول. وتأتي الهند حاليا في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات اليوم الأحد تسجيل 161 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607. وكان متوسط حالات الوفاة اليومية يبلغ مئة مريض منذ أوائل فبراير شباط.

واعتبارا من غد الاثنين، ستفرض السلطات في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا أول عزل عام شامل منذ رفع القيود على مستوى البلاد في يونيو حزيران العام الماضي. وسجلت الولاية أعلى عدد إصابات بكورونا وبلغ حتى الآن مليوني و300 ألف حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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