شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العزل العام .. أكبر قفزة في إصابات كورونا بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.

ووفقا لما تظهره بيانات الصحة الاتحادية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر كانون الأول. وتأتي الهند حاليا في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات اليوم الأحد تسجيل 161 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607. وكان متوسط حالات الوفاة اليومية يبلغ مئة مريض منذ أوائل فبراير شباط.

واعتبارا من غد الاثنين، ستفرض السلطات في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا أول عزل عام شامل منذ رفع القيود على مستوى البلاد في يونيو حزيران العام الماضي. وسجلت الولاية أعلى عدد إصابات بكورونا وبلغ حتى الآن مليوني و300 ألف حالة.