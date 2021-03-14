شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : يجب تعزيز قدرتنا على شن هجمات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن على بلاده تعزيز قدرتها على شن الهجمات الإلكترونية، وشدد جونسون فى تصريح على أن " القوة السيبرانية تحدث ثورة فى الطريقة التى نعيش بها ونخوض حروبنا".

ومن المقرر أن يقوم جونسون بتقديم مراجعة طويلة الأمد لاستراتيجية الأمن القومى إلى البرلمان البريطانى بعد غد الثلاثاء، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنها قد تؤدى إلى خفض عدد أفراد القوات المسلحة، وتشمل المراجعة توضحيًا حول أهمية التكنولوجيا الإلكترونية فى أسلوب حياتنا بهدف جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا، أو تطوير تقنية متطورة لتحسين حياة الناس.