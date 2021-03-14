الكعبي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة

بغداد - ياسين صفوان - تقدم النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، بالتهنئة للصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة عيد الخليقة (برونايا).

وقال الكعبي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ورد للسومرية نيوز، "اتقدم بخالص التبريكات واسمى التهاني الى اخوتنا وشركائنا في هذا الوطن العزيز، متمنيا لهم جميعا عيدا سعيدا يرفلون معه بدوام الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة في موطنهم الاُم العراق، جنبا إلى جنب مع أخوانهم وأقرانهم من الديانات والطوائف الأخرى تحت ظروف واوقات تسودها التسامح والاُلفة والتعايش المشترك وكل عام وانتم بألف خير".