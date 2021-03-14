القبض على ثلاثة متهمين لحيازتهم مواد مخدرة في بابل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة بابل اليوم الأحد عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال ( ١٧ ) تمكنت من إلقاء القبض على ( ٣ ) متهمين عثر بحوزتهم خلال اجراءات التفتيش على نحو ( ٨٠ ) حبة مخدرة واكثر من ( ١٥ غرام ) من مادة الكريستال المخدرة مع امبولة تعاطي وآلات جارحة متنوعة .



فيما اشارت القيادة الى ان مفارز السيطرة قامت بتسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.