انت الان تتابع خبر القبض على ثلاثة متهمين لحيازتهم مواد مخدرة في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة بابل اليوم الأحد عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.
وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال ( ١٧ ) تمكنت من إلقاء القبض على ( ٣ ) متهمين عثر بحوزتهم خلال اجراءات التفتيش على نحو ( ٨٠ ) حبة مخدرة واكثر من ( ١٥ غرام ) من مادة الكريستال المخدرة مع امبولة تعاطي وآلات جارحة متنوعة .
فيما اشارت القيادة الى ان مفارز السيطرة قامت بتسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.
فيما اشارت القيادة الى ان مفارز السيطرة قامت بتسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.