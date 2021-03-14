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القبض على ثلاثة متهمين لحيازتهم مواد مخدرة في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة بابل اليوم الأحد عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.
وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال ( ١٧ ) تمكنت من إلقاء القبض على ( ٣ ) متهمين عثر بحوزتهم خلال اجراءات التفتيش على نحو ( ٨٠ ) حبة مخدرة واكثر من ( ١٥ غرام ) من مادة الكريستال المخدرة مع امبولة تعاطي وآلات جارحة متنوعة .

فيما اشارت القيادة الى ان مفارز السيطرة قامت بتسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهة المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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