انت الان تتابع خبر ضبط 10 حاويات محملة مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الاحد، ضبط (10) حاويات محملة سيارات و دراجات نارية مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم ضبط (9) حاويات تحتوي على دراجات نارية مستعملة وحاوية عدد (1) تحتوي على سيارات دون الموديل المسموح استيراده".
واكدت، انها اتخذت الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".
واكدت، انها اتخذت الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل والتعليمات النافذة".