مهنئا بعيد الخليقة .. الكاظمي يدعو لتعزيز الترابط بين أبناء الوطن الواحد

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى تعزيز الترابط ومشاركة الأفراح وتقاسم المشاعر بين أبناء الوطن الواحد.

المكتب الإعلامي للكاظمي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء طائفة الصابئة المندائيين، بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، متمنياً "وافر الخير والمحبة والوئام لأهلنا المندائيين في عيدهم، وعموم الشعب العراقي".



وقال الكاظمي بحسب البيان، إن "ثروة مجتمعنا العراقي في التنوع ما انفكت تغتني بتلاحمها وتآصرها، وهذه المناسبات الكريمة، فرصة لتعزيز الترابط ومشاركة الأفراح وتقاسم المشاعر بين أبناء الوطن الواحد، وتأكيد وحدة القلوب والعقول بحب العراق، خيمة كل العراقيين".