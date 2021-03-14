أحمد بوشهاب : وثيقة الإخوة الانسانية خير دليل على دعم الإسلام للحوار البناء مع الثقافات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أحمد محمد بو شهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي "عضو البرلمان العربي" أن توقيع وثيقة الإخوة الانسانية بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية خير دليل على دعم الإسلام للحوار البناء مع الثقافات الأخرى، وهي الوثيقة التي تدعو لنشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية.



جاء ذلك في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات في القاهرة على هامش مشاركته ضمن وفد البرلمان العربي في أعمال المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بجمهورية مصر العربية التي انطلقت اليوم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

وأكد أبوشهاب أهمية التعاون البناء بين البرلمان العربي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإعلاء قيم التعايش والتسامح، والتصدي لخطابات الكراهية، خاصة في ظل ما يواجهه العالم العربي والاسلامي من حملات تشوية مغرضة.

وثمن أبوشهاب حجم المشاركة الواسعة من قبل القيادات الدينية من مختلف دول العالم من أجل إرساء حوار بناء يساهم في مواجهة التطرف، وإظهار الصورة الحقيقة للإسلام الدين الحنيف الذي انضوت تحت لوائه العديد من الثقافات المختلفة.