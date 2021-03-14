شكرا لقرائتكم نووي إيران نتنياهو لبايدن: سأفعل ما يمكن لمنع حصول إيران على النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية لقناة 13 الإسرائيلية، عزمه منع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وقال نتنياهو إنه والرئيس الأميركي جو بايدن تجمعهما علاقات جيدة لكنه لن يخدم مصالح الآخرين في إشارة إلى إيران وإنه أبلغ بايدن بضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني وستمنع تزويد إيران بأسلحة نووية.

وقبل يومين، قال البيت الأبيض إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية، وهي قضية يختلف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، كانا على رأس وفدي البلدين.

كان مسؤول إسرائيلي قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل تفادي التوتر الشخصي بين نتنياهو وبايدن، بسبب خلافاتهما حول القضية النووية الإيرانية، وذلك بإحالة المحادثات بشأن المسألة إلى كبار مستشاريهما.

وقالت هورن "اتفق مستشارا الأمن القومي على أهمية المشاورات الاستراتيجية بين الوكالات، وتعهدا بمواصلة تلك الحوارات".