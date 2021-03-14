شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تأمر بمعالجة تدفق الأطفال المهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أمرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتقديم المساعدة في ما يتعلق بالزيادة في أعداد الأطفال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية للبلاد، وهو الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ المرافق المكلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة.

ودعا وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، إلى دعم الجهود المبذولة لكي يتم مؤقتاً إيواء آلاف الأطفال الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بمفردهم وسط انتقادات بأن السلطات تحتجزهم فترات طويلة في مرافق مكتظة.

وتحتجز إدارة الصحة والخدمات الإنسانية حالياً نحو 8800 طفل مهاجر، كما أن عناصر الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لديهم مئات آخرين تحت مسؤوليتهم، مع وصول المزيد كل يوم. وفي فبراير/شباط وحده، احتجز مكتب الجمارك وحماية الحدود 9457 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين عند الحدود الجنوبية. وباتت المرافق مكتظة وتواجه السلطات تحدياً مزدوجاً بسبب القيود المتعلقة بوباء «كوفيد- 19».

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: «إن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ستكون جزءاً من جهد سيتواصل 90 يوماً لضمان إيواء الأطفال بأمان ونقلهم إلى أشخاص سيعتنون بهم، عادة ما يكونون أقارب لهم يعيشون في الولايات المتحدة».

وأضافت الوزارة: «الحكومة الفيدرالية تستجيب لوصول أعداد قياسية من الأفراد، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى الحدود الجنوبية الغربية».

وتابعت: «منذ إبريل/نيسان 2020، ارتفع عدد الواصلين إلى الحدود بسبب استمرار العنف والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والفقر في بلدان المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى».

وتواجه الإدارة الأمريكية التي تسلّمت مهماتها منذ نحو شهرين، ضغوطاً متزايدة من المهاجرين الذين تشجّعوا على ما يبدو على محاولة دخول الولايات المتحدة بعد أن رفض بايدن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب «غير المتسامحة» تجاه المهاجرين غير الشرعيين.