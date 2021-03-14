شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء العام بالأردن يوجه تهمة التسبب في وفاة 7 أشخاص لمدير مستشفى السلط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الادعاء العام في الأردن تهمة التسبب في وفاة 7 أشخاص إلى مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى.

وتم إيقاف مدير مستشفى السلط و3 من مساعديه، في وقت سابق اليوم، على ذمة التحقيق بشأن حادثة نقص الأوكسجين في المستشفى.

وقرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تكليف وزير الداخلية مازن الفراية بإدارة وزارة الصحة في البلاد، وذلك في أعقاب الإطاحة بوزير الصحة نذير عبيدات من منصبه على خلفية حادث مستشفى السلط الحكومي.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في تغريدةٍ له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم صدور قرار بالموافقة على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية، وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتبارًا من تاريخ 13 مارس الجاري.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي في تغريدة سبقت هذه مباشرةً عن إقالة وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه.

وكان سبعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة في مستشفى السلط، وذلك بعد حدوث انقطاع في الأوكسجين بالمستشفى.

وأعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن تقدمه باستقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.(وكالات)