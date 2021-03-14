شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 6 جهات رياضية وإغلاق 2 في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي» 6 مخالفات على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات من بينها إغلاق منشأتين وإيقاف تنظيم فعالية رياضية، وتنبيه 8 جهات أخرى، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكولات الرسمية وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وتنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالحفاظ على الصحة والسلامة، فيما كان سبب إغلاق المنشأة الرياضية تكرار المخالفة فيها، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي أغلبها في عود ميثاء، والمحيصنة، والقوز.

وتتواصل عمليات التفتيش والمراقبة من قبل مأموري الضبط ضمن فريق عمل مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

كما أكد المجلس على ضرورة استمرار كافة المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات في مواصلة الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق كافة إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع من خلال الحفاظ على متطلبات النظافة والتعقيم وفقًا لتكليفات السلطات، والتي تشمل الحفاظ على نظام تنظيف منتظم، وضمان احترام قاعدة التباعد الجسدي والمسافة الآمنة في جميع الأوقات، ووضع اللافتات الإرشادية في أماكن واضحة.