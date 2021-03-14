شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الأميري: نجني اليوم ثمار ما زرعه المؤسسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن بناء الإنسان وتمكينه وتأهيله منذ الطفولة، نهج إماراتي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتسير على دربه قيادتنا الرشيدة التي تضع - برؤيتها الاستشرافية الثاقبة - مستقبل الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وقالت: إن دولة الإمارات تجني حالياً ثمار ما زرعه الآباء المؤسسون في رعايتهم الكريمة وتقديمهم كل سبل الدعم للأطفال، منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً، وهو ما يترجم حالياً في مسيرة حافلة من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات، وتعكسه المؤشرات العالمية. ولذا فإننا واثقون، ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي للدولة هذا العام، أن الخمسين عاماً المقبلة، سوف تشهد استمرار رحلة الإنجازات بإذن الله، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لأبناء الوطن.

وأضافت أن رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" تصنع الفارق، وتسهم دائماً في تهيئة البيئة المناسبة للأطفال اجتماعياً وتعليمياً، ليواصلوا في المستقبل مسيرة رقي الوطن وازدهاره.

وتابعت أن التناغم والتعاون الذي نشهده بين القطاعين العام والخاص، سيسهم في تأهيل مستقبل الطفل وإلهامه، لتكون طموحاته وأحلامه بلا سقف، وتمكينه وإكسابه المهارات المطلوبة التي ستنعكس إيجابياً على مستقبل الأجيال.