شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حداد على النائب الراحل الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف أعضاء مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، دقيقة حداد على روح الفقيد الراحل النائب كمال أحمد عامر.

ونعى المستشار حنفى جبالى الراحل قائلا: "يعز علينا جميعا أن ننعى ببالغ الحزن والآسى وقلوب يعتصرها الألم لفقدان المرحوم النائب كمال عامر فقد كان صاحب تاريخ وطنى وبرلمانى مشرف فبجانب تعينه فى مجلس الشورى وانتخابه بمجلس النواب، لفصلين تشريعين تولى فيهما رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى فقد كان قائدا للجيش الثالث الميدانى ورئيسا للأركان وقائدا للقوات المصرية فى حرب الخليج الثانية كما شغل منصب محافظ مطروح وأسوان وكان مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع رحم الله فقيد مصر كلها بواسع رحمته".

وكان المستشار حنفى جبالى قال إنه ورد إليه خطاب من وزير الداخلية يبلغه فيه بوفاة النائب كمال أحمد عامر عن قائمة القاهرة وتم تلاوة الخطاب".