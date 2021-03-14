شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد الفريق كمال عامر، عضو المجلس عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وذلك بعد تأبين المجلس وأعضاؤه الراحل كمال عامر.

وكانت الجلسة قد شهدت إحالة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى مقدمتها قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافى، الموقعتين بينهما بتاريخى 12/ 7/2018 و8/12/ 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة فى الكويت.

وشملت الإحالات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت، فضلا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنه 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار الحضرى للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر2020، وذلك بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، فى شأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأسرة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر بإصدار المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى لجنة التضامن والأسرة، والخطة والموازنة، وأخيرًا مشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش وأكثر من عشر أعضاء المجلس فى شأن النهوض باللغة العربية وذلك إلى لجنة الإعلام والثقافة، الإدارة المحلية، التعليم، الشؤون الاقتصادية.