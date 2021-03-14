شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يرفض بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر: اتهامات واهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المرصد العربى لحقوق الإنسان البيان الذى وقعه عدد من الدول فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، مستنكرًا بشدة ما تضمنه البيان من اتهامات واهية تعكس استخفافًا شديدًا بأبسط قواعد القانون الدولى المستقرة فى الضمير العالمى منذ عشرات السنين، وهى عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.

وأعرب المرصد عن استغرابه الشديد من توقيت صدور هذا البيان، الذى يأتى فى وقت اتخذت فيه جمهورية مصر العربية الكثير من الخطوات الرائدة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان بالتوازى مع الجهود الشاملة التى تقوم بها فى مواجهة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأكد المرصد العربى لحقوق الإنسان أن الاستهداف الممنهج للدول العربية خلال الفترة الأخيرة، هو مظهر صارخ من مظاهر تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة لتحقيق أهداف سياسية ترتبط بأمور وحسابات أخرى غير حماية حقوق الإنسان.

وطالب المرصد الدول التى وقعت على هذا البيان بتدارك موقفها والتراجع عنه احترامًا لسيادة جمهورية مصر العربية، وتقديرًا لما تقوم به من جهود مخلصة على المستويين الإقليمى والدولى خاصة فى محاربة الإرهاب، مضيفًا أنه كان الأولى لهذه الدول أن تتواصل مباشرة مع الجهات المصرية المعنية للتأكد من حقيقة الادعاءات والافتراءات التى تضمنها البيان الذى وقعت عليه.