شكرا لقرائتكم خبر عن 34 حزبا يرفضون بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر: يخدم الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 34 حزبًا سياسيًا بالإجماع فى بيان شديد اللهجة رفضه التام شكلا وموضوعا للبيان الصادر عن بعض الدول بشان حقوق الإنسان بمصر، مؤكدين أن شعب مصر استقبل هذا البيان بالاستياء والرفض

واكد رؤساء احزاب التحالف، أن مصر دولة عريقة وصاحبة حضارة وتاريخ ولا تنتظر دروس من أحد، وبخاصة فى ملف حقوق الإنسان الذى يحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية ومجلس النواب والشيوخ والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأن ممثل حزب ارادة جيل بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد تيسير مطر والذى يشغل منصب أمين سر اللجنة خير شاهد على ذلك".

وأوضح رؤساء أحزاب التحالف، أن هذا البيان المشبوه مكتوب بأصابع الجماعة الإخوانية الإرهابية وأعضائها الهاربين خارج مصر بعد ارتكابهم العديد من جرائم الإرهاب والعنف والتى ادت إلى استشهاد وإصابة ما يزيد على 5 الاف شهيد وجريح من رجال الجيش والشرطة والمدنيين من المسلمين والمسيحيين.

وأشار تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الموقعين على هذا البيان لا يدركون حجم الخطر الذى تتعرض له الدولة المصرية وشعبها وتناسوا كلمات بعض قادة دول فرنسا وبريطانيا والنمسا وأمريكا عندما أعلنوا بوضوح أمام موجة الإرهاب التى تعرضت له هذه الدول بصريح العبارة أن وقت الخطر لا أحد يسألنى عن حقوق الإنسان وأن الحق فى الحياة يعلو على أى حق آخر.

وفى ختام بيان تحالف الاحزاب المصرية، أكد الموقعين عليه أن البيان الصادر من بعض الدول أخطا فى العنوان وكان يجب أن يرسل لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها والدول التى تحتضن الإرهابيين الهاربين من سيف العدالة القضائية وتحيا مصر وشعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها وقضائها.

مجموعة أحزاب من تحالف الأحزاب المصرية

حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، حزب الحركة الوطنية برئاسة اللواء رؤوف السيد، وحزب العربى للعدل والمساواة، برئاسة على فريج، حزب السادات برئاسة عفت السادات، وحزب الغد المصرى الجديد برئاسة جيهان الشريف، وحزب الاتحادى الديمقراطى برئاسة حسن ترك، وحزب الخضر برئاسة محمد رفعت، حزب المصريين برئاسة حسين أبو العطا، وحزب الشعب الديمقراطى برئاسة خالد فؤاد، وحزب الريادة برئاسة كمال حسنين، وحزب الاحرار الدستوريين برئاسة محمد المنصورى، وحزب الانتماء المصرى ماجدة حسنى، وحزب أبناء مصر برئاسة مدحت بركات، وحزب العمل محسن أبو سعده، وحزب صوت مصر برئاسة نصر سليمان، وحزب العربى الاشتراكى برئاسة اللواء عبد العظيم زاهر، وحزب الثورة برئاسة سيد حسن، وحزب النصر برئاسة شريف الحسينى، وحزب مصر بلدى برئاسة سيف الإسلام عبد البارى، وحزب الأحرار، وحزب مصر 2000 برئاسة رمضان الأقصرى، وحزب العدالة الاجتماعية برئاسة محمود فرغل، وحزب البداية برئاسة محمود حسام، وحزب السلام الاجتماعى الحر برئاسة حفظى زيد، وحزب نهضه مصر برئاسة أحمد أبو النظر.