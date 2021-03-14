أولمبيك الدشيرة يبحث عن الفوز للعودة إلى الصدارة وشباب بنجرير للالتحاق بفرق المقدمة

جدة - عبدالحي حسين - تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة 14 من القسم الاحترافي الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ يواجه الراسينغ البيضاوي نظيره أولمبيك الدشيرة، فيما يقابل شباب أطلس خنيفرة فريق سطاد المغربي؛ بينما يحل اتحاد الزموري للخميسات ضيفا على شباب بنجرير.

وستجرى المباريات بأكملها في التوقيت نفسه، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وسيبحث فريق أولمبيك الدشيرة عن العودة إلى الصدارة، إن تمكن من الفوز على الراسينغ البيضاوي، الذي بدوره سيطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث لاحتلال الرتبة الثانية وإزاحة الوداد الفاسي منها.

وستعرف المباراة الثانية التي ستجمع بين سطاد المغرب، وشباب أطلس خنيفرة، بحث السطاد عن الفوز لتصدر الدوري في حال تعثر أولمبيك الدشيرة في مباراته المقبلة؛ فيما يأمل خنيفرة في الابتعاد عن الرتب الأخيرة، التي لازمته منذ بداية الموسم.

وسيبحث اتحاد الزموري للخميسات، المحتل لوسط الترتيب عن الفوز أمام شباب بنجرير، للصعود إلى إحدى الرتب الأربع الأولى، فيما يأمل شباب بنجرير لإبقاء الفوز بملعبه، وتحقيق الانتصار الذي سيخول له الابتعاد عن الفرق المحتلة للرتب المتأخرة والالتحاق بالمقدمة.