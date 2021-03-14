قلعة السراغنة.. خلاف داخل القسم بين تلميذ واستاذ يتطور الى اعتداء بسلاح ابيض خارج المؤسسة

جدة - عبدالحي حسين - شهدت ثانوية الوناسدة التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بقلعة السراغنة، اليوم السبت ، حادث اعتداء على استاذ بواسطة سلاح أبيض على يد أحد تلامذته بمدخل المؤسسة التعليمية .

وحسب مصادر “اليوم24”، فإن أستاذ تعرض إلى إعتداء من طرف أحد التلاميذ الذي يتابع دراسته بمستوى أولى إعدادي، بواسطة سلاح أبيض ما تسبب في إصابته على مستوى اليد، قبل أن يتدخل بعض زملاءه من الأساتذة بذات المؤسسة وعدد من التلاميذ من إنقاذه والتسريع بإسعافه.

وأضافت المصدر ذاته أن الاعتداء الذي تعرض له الاستاذ جاء بين خلاف نشب بين الطرفين داخل القسم، الأمر الذي تطور إلى تعرض التلميذ للأستاذ لاحقا خارج الفصل.

وخلفت الواقعة حالة من الرعب والاستياء في أوساط أطر التدريس، في الوقت الذي توجه فيه الأستاذ الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم التقدم إلى مصالح الدرك الملكي بشكاية ضد التلميذ، حيث فتحت هذه الأخيرة تحقيقا حول الحادث.