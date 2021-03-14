شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا .. إغلاق جديد لمكافحة الموجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد إيطاليا لإغلاق آخر بدءا من غدا ، حيث سيتم إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وذلك فى محاولة لاحتواء الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ووقع رئيس إيطاليا سيرجيو ماتارايلا، أمس السبت على مرسوم يتضمن إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا ، بعد أن وافقت عليه حكومة ماريو دراجى، والذى يتضمن إغلاق جديد لجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وإقرار عدم مغادرة المنزل إلا لأسباب ضرورية للغاية، وهى لأسباب صحية أو للعمل أو لحالات الطوارئ، وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عبر التعلم عن بعد في هذه المناطق.