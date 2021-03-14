الصدر يدعو لاصلاح المجتمع عبر الموعظة والتثقيف

وقال الصدر اليوم الاحد، في تغريدة على تويتر اسماها بـ"لفت نظر" بان اروقة الحكومة مليئة بالفساد وان الاصلاح امر ضروري وواجب عقلا ونقلا.

واضاف انه لايمكن ان نصب جام غضبنا على الحكومة لانها فاسدة ونترك الفساد مستشريا في مفاصل الحياة الشخصية والعائلية مثل دفع مبالغ الرشاوي للتعيينات ، وبيع الاصوات الانتخابية، ودفع الاموال للمدارس والجامعات بهدف النجاح.



ووجه الصدر دعوة للاصلاح المجتمعي تتمثل بالتثقيف والموعظة ومن ثم اتمام عملية الاصلاح الحكومي