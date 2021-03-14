مطار كربلاء يصل لمراحل متقدمة في الانجاز

بغداد - ياسين صفوان - شارفت الشركات العاملة في بناء واعمار موقع مطار كربلاء المقدسة الى مراحله النهائية.

وقال مدير المشروع المهندس مصطفى ابراهيم عجينة، ان الكوادر الهندسية المختصة بتنفيذ مطار كربلاء المقدسة باشرت باعمار الموقع منذ خمسة اشهر بعد استهدافه من قبل الطائرات الاميركية وهو يعد من اكبر المشاريع في الفرات الاوسط..



وكشف ابراهيم ان المشروع وصل الى مراحل متقدمة في الانجاز فيما تم الانتهاء من تشييد معظم البنايات والمرافق الخدمية الخاصة بالمطار مثل برج المراقبة ومبنى الدائرة الادارية والمركز الصحي والانواء الجوية ومركز الشرطة والاقسام الساندة الاخرى.