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انت الان تتابع خبر بالصور: وصول اول وزير الى ذي قار على اثر توجيه من الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، وزير التربية علي حميد الدليمي الذي وصل صباحا الى المحافظة.
يأتي ذلك بعد توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بذهاب الوزراء الى محافظة ذي قار لمتابعة دوائرهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر ان يقوم وزير التربية خلال زيارته بالاطلاع على الواقع التربوي في ذي قار والعمل على ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية التربوية هناك.