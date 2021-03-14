انت الان تتابع خبر بالصور: وصول اول وزير الى ذي قار على اثر توجيه من الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استقبل محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، وزير التربية علي حميد الدليمي الذي وصل صباحا الى المحافظة.