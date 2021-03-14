توقيف 4 إرهابيين من "القاعدة" في عملية للجيش الليبي جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، توقيف 4 إرهابيين خلال عملية نوعية فجر الأحد، استهدفت قيادات تنظيم "القاعدة"، جنوبي البلاد.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريح مقتضب لـ"الخليج 365"، إن قوة المهام الخاصة بالجيش لليبي نفذت عملية نوعية استهدفت العناصر الإرهابية بحي الشارب في مدينة أوباري، جنوبي البلاد، ما أسفر عن القبض على أربعة متطرفين.

وتنشط في محيط حوض مرزق بالجنوب الليبي، منذ 2014، مجموعات مسلحة من المعارضة التشادية والتنظيمات الإرهابية الموالية لحكومة فايز السراج المنتهية ولايتها.

وتمكن الجيش الليبي في الآونة الأخيرة من التعامل مع خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق سبها وغدوة، وصولا إلى أوباري وأم الأرانب ومرزق بالجنوب الليبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الليبي اعتقال 7 إرهابيين خلال استهدافه أحد أوكار تنظيم "القاعدة"، في عملية نوعية بمنطقة أوباري جنوب غربي البلاد.

وقبلها بأشهر، تمكن الجيش الليبي من القضاء على زعيم تنظيم "داعش" في شمال أفريقيا، المدعو أبومعاذ العراقي، خلال عملية نوعية استهدفت حي عبدالكافي شمال غرب مدينة سبها جنوب شرقي البلاد.

وفي 15سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أحبط الجيش الوطني الليبي، مخططًا إرهابيا كانت تعده مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش بحي عبد الكافي بمدينة سبها جنوبي البلاد.