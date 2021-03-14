مقتل جندي عراقي في إحباط تسلل إرهابي من الحدود السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق الأحد مقتل جندي خلال اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة سنجار عبر الحدود السورية.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، إنه تم إحباط محاولة تسلل المجموعة الإرهابية من سوريا، فيما أكدت أن العملية شهدت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل عنصر أمني.

وذكرت القيادة في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت ليلة أمس إلى محاولة التسلل من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار".

وأوضحت أن الاشتباك بين قوات الأمن والمجموعة الإرهابية استمر لمدة نصف ساعة وانتهت بإحباط المحاولة وفرار المجموعة.

وكثفت السلطات العراقية منذ شهور، تحصين حدودها مع سوريا بنشر نقاط تفتيش وأبراج مراقبة وكاميرات حرارية في جهود شترك فيها التحالف الدولي.

ويرتبط العراق مع سوريا بحدود برية تصل أكثر من 600 كم، شكلت خلال العقود الأخيرة تحد كبير لسلطات بغداد بعد سيطرة الجماعات الارهابية على مساحات شاسعة من كلا البلدين.