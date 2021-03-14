كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية لرويترز يوم السبت إن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير كان بعضها مع بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة.



ويثير الكشف عن المساعي الأمريكية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقدم المسؤول الكبير في إدارة بايدن الذي طلب عدم نشر اسمه تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي لكنه أوضح أن الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية "من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير".

وأضاف قائلا "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونغيانغ".

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد.