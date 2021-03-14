مجددا ..إيران تبدأ محاكمة المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت إيران محاكمة المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف مجددا بعد أيام من الإفراج عنها.



وقال حُجة كرماني محامي نازانين زاغاري راتكليف، لموقع امتداد الإيراني، إن محاكمتها عقدت اليوم الأحد أمام المحكمة الثورية.

وأضاف: "جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية. التهمة الموجهة لها هي الدعاية ضد النظام".

كانت إيران قد أفرجت عن زاغاري راتكليف من الإقامة الجبرية يوم الأحد الماضي في نهاية الحكم الصادر عليها بالسجن خمس سنوات لكنها استدعيت مجددا إلى المحكمة بتهمة أخرى.

وألقي القبض على نازانين زاغاري، التي كانت تعمل مديرة مشروعات بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، في مطار طهران في أبريل/نيسان 2016 وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

وتم إطلاق سراح نازانين زاغاري، التي قضت معظم عقوبتها في سجن إيفين بطهران، في مارس/ آذار الماضي خلال جائحة فيروس كورونا لكنها ظلت قيد الإقامة الجبرية، وكانت تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد.