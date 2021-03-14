شكرا لقرائتكم خبر عن بيونج يانج تتجاهل محاولات تواصل سرية من إدارة بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، السبت، إن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير/شباط كان بعضها مع بعثة بيونج يانج في الأمم المتحدة.

ويثير الكشف عن المساعي الأمريكية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونج يانج بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقدم المسؤول الكبير في إدارة بايدن الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي لكنه أوضح أن الإدارة بذلت جهوداً للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية «من خلال عدة قنوات بدءاً من منتصف فبراير/شباط».

وأضاف قائلاً: «حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونج يانج». ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد.

(رويترز)