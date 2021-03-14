شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية خطيرة تربك حركة خامس أزحم المطارات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، هبوب عاصفة ثلجية ربيعية قوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة على جبال روكي والسهول العظمى الوسطى، وحذر خبراء الأرصاد من جو عاصف وانقطاع الكهرباء وحدوث انهيارات ثلجية، في حين شلت العاصفة جزئياً حركة مطار دنفر الدولي، خامس أزحم المطارات الأمريكية.

ووجهت الهيئة تحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على مناطق بولاية وايومنج وغرب ولاية نبراسكا حيث يمكن أن يؤدي تراكم الثلوج حتى 61 سنتيمتراً والرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات إلى أوضاع خطيرة، وتستمر هذه الحالة حتى غد الاثنين.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق لضرورة حمل إمدادات طوارئ ومصابيح كهربائية. وحذرت الهيئة من أن الرياح العاتية والثلوج الكثيفة قد تتسبب في أضرار جسيمة بالأشجار وخطوط الكهرباء.

وقال مارك جوردن حاكم وايومنج في تغريدة على «تويتر»: «نحن نستعد لعاصفة شتوية تاريخية محتملة في جنوب شرق وايومنج.. أفضل خيار هو الابتعاد عن الطرق في عطلة نهاية الأسبوع هذه».

وفي مدينة دنفر بولاية كولورادو إلى الجنوب، تحولت الأمطار إلى ثلوج ظهر السبت، مع اقتراب الحرارة من درجة التجمد.

وذكر موقع «فلاير أوير» لتتبع حركة الطيران أن مطار دنفر الدولي، خامس أزحم المطارات الأمريكية، ألغى 1979 رحلة بسبب العاصفة.

(رويترز)