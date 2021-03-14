شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة في مونتريال ضد القيود المفروضة لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال-أ.ف.ب

خرج الآلاف في مسيرة بعد ظهر، السبت، في شوارع مونتريال تنديداً بالقيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19» في كيبيك، حسبما أعلنت مصادر في الشرطة. وتهدف «مسيرة غير الخاضعين» هذه إلى الاحتجاج على الإجراءات الصحية الصارمة التي اتخذتها حكومة كيبيك للحد من انتشار فيروس «كورونا» في إحدى أكثر مقاطعات البلاد تضرراً بالجائحة. ومنذ بداية كانون الثاني/يناير فرضت كيبيك في شكل خاص حظر تجوال ليلياً وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى المقاطعات منذ وباء الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن. وسار المتظاهرون في شوارع المدينة دون حوادث تذكر ورفض بعضهم وضع كمامات. وصرح متحدث باسم الشرطة أن اشخاصاً عدة اعتقِلوا. وقال المتحدث مانويل كوتور إن الحشد ضم خصوصاً «عائلات معها أطفال (..) ولكن كان هناك أيضاً عدد قليل من المجموعات الصغيرة التي أرادت مواجهة الشرطة». وقد سُجّل في كيبيك وحدها نحو ثلث حالات الإصابة بـ«كورونا» التي رُصدت في عموم كندا (نحو 900 ألف) وكذلك ما يقرب من نصف الوفيات البالغ عددها 22 ألفاً.