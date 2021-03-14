شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة الكعبي: الشارقة تقدم نماذج ريادية في اهتمامها بالطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت عائشة علي الكعبي، مديرة أطفال الشارقة بالإنابة، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: «إنه دلالة حقيقية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة، للطفل متمثلاً في المؤسسات التي تخدمه، وتعنى بكل احتياجاته؛ فضلاً عن توفير متطلبات حمايته ورعايته في شتى المجالات، الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها.

وأضافت «تأتي إمارة الشارقة لتقدم مشروعات ونماذج ريادية في مجال اهتمامها بالطفل وتطوير قدراته الذاتية، وبناء شخصيته؛ عبر كثير من المؤسسات المعنية به، ومن أبرزها «أطفال الشارقة» وهي من أبرز التجارب والممارسات الناجحة في رعاية الطفل واستثمار طاقاته، منذ نشأتها عام 1985، وتترجم توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إلى خطة عمل مدروسة هدفها بناء الإنسان؛ عبر برامج ومشاريع وضعت وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير على أيدي نخبة من المختصين، تسهم في اكتشاف مواهب الأطفال وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية نحو الطريق الصحيح؛ لخلق أجيال واعية ومؤثرة تؤدي دوراً بارزاً في خدمة وطنها».