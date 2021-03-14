شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وأليكس رودريغز ينفيان خبر انفصالهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

نفت المغنية جنيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغز، السبت، أن يكونا فسخا خطوبتهما، وأوضحا أنهما يعملان «على بعض الأمور». وكانت وسائل إعلام أمريكية بينها موقعا: «بايج سيكس» و«تي إم زي» المتخصص في المشاهير، أوردت، الجمعة، خبراً مفاده أن لوبيز ورودريغز فسخا خطوبتهما. ووصف رودريغز و«جيه لو» النبأ بأنه «غير دقيق» في بيان مشترك أصدراه، وأضافا فيه «نحن نعمل على بعض الأمور».

وكانت لوبيز (51 عاماً) تتشارك حياتها مع رودريغز (45 عاماً) منذ أربع سنوات، واشتريا معاً العام الماضي منزلاً بقيمة قُدّرت بأربعين مليون دولار في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة. ولا تزال المغنية والممثلة موجودة حالياً في جمهورية الدومينيكان حيث تشارك في تصوير عمل فني. وهي نشرت، الجمعة، مقطعاً مصوراً يظهرها تضحك خلال مشاركاتها في برامج تلفزيونية مختلفة، مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى «إيجاد سبب جيد للضحك اليوم».

أما لاعب البيسبول السابق فنشر على الشبكة عينها صورة له على متن يخت قبالة سواحل ميامي.

وقال مصدر مقرب من الزوجين لمجلة «بيبل» إنهما «مرا بوقت عصيب، لكنهما لم ينفصلا». وأضاف المصدر أن «لوبيز تعمل في جمهورية الدومينيكان ورودريغز في ميامي، لذلك من الصعب عليهما أن يتقابلا».