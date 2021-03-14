شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافي يفرمل أتلتيكو ويقدم خدمة لريال وبرشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرمل خيتافي المنقوص ضيفه أتلتيكو مدريد المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي، السبت، مقدماً خدمة لوصيفه المؤقت ريال الفائز بشق النفس على ضيفه إلتشي 2-1، وبرشلونة مضيّف هويسكا الاثنين في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وفشل أتلتيكو في العودة بالنقاط الثلاث من ملعب خيتافي، واكتفى بنقطة واحدة عزز بها صدارته برصيد 63 نقطة، فاستغل جاره ريال مدريد حامل اللقب التعثر ليقلص الفارق بينهما إلى 6 نقاط، فيما يملك برشلونة فرصة استعادة المركز الثاني وتقليص الفارق إلى أربع نقاط في حال فوزه على ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير. وعلى الرغم من أن «أتلتي» لم يخسر في مباراته الرابعة توالياً (تعادل مرتين وفاز بمثلهما) في «لا ليغا»، فإن هذا التعادل لم يصب في مصلحته في سعيه للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2014. كما ترك أكثر من علامة استفهام قبل المباراة الأوروبية أمام مضيفه تشلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الأبطال؛ حيث يتوجب عليه تعويض خسارته ذهاباً صفر-1.

ثنائية بنزيمة وقلب ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه إلتشي إلى فوز قاتل 2-1. ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين فريقه في الدقيقتين 72 و90+1، بعدما تقدم الضيوف بهدف لداني كالفو (61).