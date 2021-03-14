شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل لقاء نابولي ويوفنتوس يثير تساؤل روما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب روما تفسيراً من رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لقرار تأجيل مباراة لنابولي أمام يوفنتوس قبل أسبوع واحد من موعدها وأكد أن منافسه حصل على أفضلية. وكان من المفترض أن يلعب نابولي مع يوفنتوس في 17 مارس/آذار، لكن تأجيل المباراة سيمنح نابولي وقتاً أطول للاستعداد للعب ضد روما بعد هذا التاريخ بأربعة أيام. وقال روما إن لوائح الرابطة تنص على ضرورة وجود طلب كتابي قبل 15 يوماً على الأقل من موعد المباراة، وتساءل عن موعد تقدم يوفنتوس ونابولي بمثل هذا الطلب. وأضاف روما في خطاب من صفحتين إلى الرابطة أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة نابولي لأنه من المنتظر أن يواجه روما يوم الأحد التالي الذي سيوافق 21 مارس/آذار. وكانت مباراة نابولي في ضيافة يوفنتوس مقررة في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول لكنها ألغيت بسبب وجود إصابات بكوفيد-19 بين اللاعبين وتقرر إقامتها في البداية في 17 مارس/آذار. لكن الرابطة أعلنت يوم الجمعة أن المباراة تأجلت إلى 17 إبريل/نيسان «بناء على طلب يوفنتوس ونابولي». وسيلعب روما مع نابولي بعد ثلاثة أيام من السفر للعب في ضيافة شاختار دونيتسك الأوكراني في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي. وسيملك روما خامس الترتيب يومين فقط للاستعداد لخوض مباراة مهمة أمام نابولي الذي يتأخر عنه بمركز واحد وثلاث نقاط، بينما سيحصل المنافس على أسبوع كامل قبل خوض المباراة. وأنهى روما خطابه قائلاً: إنه سيتقدم بطلب رسمي لتأجيل المباراة في الدوري أمام نابولي بسبب اللعب قبلها مباشرة في أوكرانيا.