شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب يلقى محاضرة بجامعة الملك سلمان فى ذكرى تحرير طابا 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير طابا، ورفع العلم المصري عليها يوم 19 مارس 1989 كآخر بقعة يتم تحريرها من أراضي سيناء التي كانت قد احتلتها إسرائيل خلال عدوان يونيو 1967، يلقى الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية، ووزير التعليم العالى الأسبق، محاضرة بعنوان "ملحمة طابا في جوانيها التاريخية والسياسية والقانونية"، ظهر يوم السبت 20 مارس 2021، بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

يحضر اللقاء عدد من الوزراء والمحافظين وقيادات المحافظة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الإعلام، وأساتذة الجاممعة، وطلابها