برلماني أوروبي بارز يدعو لحظر تصدير لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

بعد الإعلان مجددا عن خفض كبير لتوريدات لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد إلى الاتحاد الإوروبي، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي، مانفرد فيبر، لاتخاذ إجراءات لاحقة تجاه ذلك.

وقال فيبر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "ينشأ بذلك الانطباع بأن دولا أخرى لها الأفضلية مقارنة بالاتحاد الأوروبي"، وأكد أنه طالما أن شركة "أسترازينيكا" لا تفي بتعهداتها، "فيتعين على الاتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير أساسي لجرعات اللقاح الخاصة بالشركة التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية أعلنت أول أمس الجمعة من جديد تقليص توريداتها بشكل كبير إلى الاتحاد الأوروبي؛ فبدلا من الـ 220 مليون جرعة التي تم تحديدها مؤخرا، من المقرر حاليا أن تذهب 100 مليون جرعة فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى منتصف العام. وبررت الشركة ذلك بعدة أسباب من بينها، قيود التصدير، دون ذكر أي تفاصيل.