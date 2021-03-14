روسيا تؤكد انفتاحها الدائم على التعاون مع الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا منفتحة دائما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي، على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

يأتي تصريح زاخاروفا ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس إيديرير اقترح إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العلاقات مع روسيا، خلال اجتماعه مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن زاخاروفا القول، تعقيبا على التقارير، :"موقفنا لا يعتمد على تصريحات يتم الإدلاء بها في الوقت الحالي. موقفنا واضح ويسهل فهمه. إننا ندعم التعاون القائم على المساواة والاحترام المتبادل. هل أنتم مستعدون لهذا النوع من التعاون؟ أهلا بكم، ونحن دائما منفتحون في كل الاتجاهات: القضايا الإنسانية، السياسة، الدفاع".

وقالت إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ترتيب أولويات سياسته الخارجية واستعادة الوحدة الداخلية أولا "لأن الأزمة المرتبطة بالجائحة كشفت عن عدم توافق بين أعضائه" على حد قولها.