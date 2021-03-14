340 مليون درهم مساعدات إنسانية قدمتها «صحة دبي» لمرضى معسرين في 3 سنوات

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي لمرضى معسرين خلال السنوات الثلاث الماضية 340 مليوناً و307 آلاف و464 درهماً، استفاد منها 102 ألف و331 شخصاً يمثلون 50 جنسية، وذلك ضمن حزمة من البرامج العلاجية والإنسانية التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع المحلي.



وبلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الماضي 216 مليوناً و360 ألفاً و861 درهماً استفاد منها 23942 مريضاً، وفي عام 2019 وصلت إلى 55 مليوناً و18 ألفاً 588 درهماً استفاد منها 32 ألفاً 861 مريضاً، وفي عام 2018 بلغت 68 مليوناً و928 ألف درهم استفاد منها 45528 مريضاً.

واستعرض سالم محمد بن لاحج مدير «صندوق الصحة» بهيئة الصحة بدبي الجهود والمبادرات والبرامج العلاجية التي نفذها الصندوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنها برنامج «مساعدة» والذي تم من خلاله تقديم مساعدات علاجية وصلت قيمتها إلى 47 مليوناً و110 آلاف درهم استفاد منها 3997 مريضاً. وأشار إلى المبادرات العلاجية للمرضى المعسرين التي تنفذها الهيئة من خلال صندوق الصحة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل مبادرة: «العيون»، ومبادرة: «علاج الأمراض النفسية»، ومبادرة: «أنقذ قلباً»، والعيادة التطوعية، ومبادرة: «علاج مرضى الكلى».

وأوضح ابن لاحج أن الهيئة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدات إنسانية بقيمة 933 ألفاً و519 درهماً ضمن برنامج علاج الخير لمبادرة العيون بالتعاون مع مؤسسة نور دبي استفاد منها 81 مريضاً. كما قدمت مساعدات لمرضى معسرين ضمن مبادرة الأمراض النفسية بقيمة 223 ألفاً و691 درهماً استفاد منها 126 مريضاً، بينما بلغت قيمة المساعدات العلاجية التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «أنقذ قلباً» 4 ملايين 984 ألفاً و612 درهماً استفاد منها 206 مرضى، وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة: «الكلى» خلال العامين الماضيين 651 ألفاً و777 درهماً استفاد منها 49 مريضاً.

كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن مبادرة «العيادة التطوعية» خلال السنوات الثلاث الماضية مليوناً و441 ألف درهم استفاد منها 61 مريضاً.

واستعرض مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي الجهود التي يقوم بها الصندوق من خلال برنامج الأدوية الذي يقوم بتقديم المساعدات للمرضى المعسرين وذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وشركات الأدوية والجمعيات الخيرية وإدارة خدمات الصيدلة بالهيئة، والمتبرعين من أفراد المجتمع المحلي، حيث بلغت قيمة المساعدات التي قامت الهيئة بتوفيرها من خلال 14 برنامجاً دوائياً تتضمن 49 صنفاً دوائياً، 241 مليوناً و258 ألف درهم استفاد منها 2462 مريضاً.

وقال سالم بن لاحج: إنه منذ بداية جائحة (كوفيد19) أسهم صندوق الصحة في تقديم 15 مليون درهم للجنة (كوفيد19)، مشيراً إلى المبادرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين خلال جائحة (كوفيد19) ومنها مبادرة «نوصلكم» بالتعاون مع برنامج دوائي والتي تم من خلالها توصيل الأدوية إلى المرضى المصابين بالأمراض المزمنة في فترة الإغلاق بداية الجائحة وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الصيدلانية في الهيئة وشركات الأدوية.

وأضاف أن صندوق الصحة ينفذ خلال شهر رمضان من كل عام مبادرة «مير الخير»، والتي يتم من خلالها توفير وجبات غذائية صحية خلال شهر رمضان لذوي الدخل المحدود والفئات المساندة وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وجمعية بيت الخير، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة ضمن هذه المبادرة لزوار مستشفياتها خلال السنوات الثلاث الماضية 650 ألفاً و860 درهماً استفاد منها 61 ألفاً و964 شخصاً.