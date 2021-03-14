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سلطنة عُمان: عدد القادمين إليها ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي بلغ أكثر من 11 ألف شخص

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

أعلنت سلطنة عُمان، أن عدد القادمين إليها ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي بلغ أكثر من 11 ألف شخص، شكّل العُمانيون منهم 10 %. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أنّ ذلك يأتي منذ قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس إلزامية العزل الصحي المؤسسي في 10 فبراير.

 

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة، راشد بن أحمد الشامسي، إنّ عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ 482 فندقاً وشقة فندقية على مستوى السلطنة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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