بحلول سبتمبر.. إيطاليا تهدف إلى تطعيم 80% من سكانها

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

تهدف إيطاليا إلى تطعيم 80% من سكانها بحلول سبتمبر، وفقا لخطة التطعيمات الوطنية التي قدمتها الحكومة اليوم السبت في روما.



ومن أجل المضي قدما، يجب إعطاء ما لا يقل عن 500 ألف جرعة يوميا، وفقا للخطة. ويتلقى حاليا 170 ألف شخص اللقاح كل يوم ، أي حوالي ثلث العدد المتوقع.

وتشهد حملة التطعيم في إيطاليا تقدما بطيئا. وبحسب الحكومة، تم إعطاء 9ر7 مليون جرعة من اللقاحات، وهو رقم سيتضاعف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم توفير حوالي 52 مليون جرعة إضافية بحلول يونيو، و 84 جرعة أخرى في الخريف.

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم جنوب تيرول اليوم السبت، أنه بينما سيعود خمسة ملايين شخص في إيطاليا إلى الإغلاق يوم الاثنين، تخفف منطقة جنوب تيرول القيود تدريجيا.

وقالت الإدارة المحلية في بيان إن الأطفال في جنوب تيرول يمكنهم العودة إلى رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وقد تفتح صالونات التصفيف والتجميل أبوابها مرة أخرى اعتبارا من يوم الاثنين.

وبعد أسبوع، سيتم السماح للأعمال التجارية بفتحها مرة أخرى.

ومع ذلك، ستبدأ القواعد الأكثر صرامة على الصعيد الوطني مؤقتًا خلال عطلة عيد الفصح، بين الثالث والخامس من أبريل، وهي خطوة تتخذها الحكومة لمحاولة السيطرة على المرض خلال عطلة غالبًا ما تشهد قيام الناس برحلات أو الذهاب في زيارات عائلية.

وتهدف جنوب تيرول إلى تصنيفها كمنطقة صفراء (متوسطة الخطورة) بعد عيد الفصح، بحيث يمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم، وفقا للبيان.

وفي الوقت نفسه، سيتم تصنيف أقاليم لاتسيو ولومباردي وبيدمونت وفينيتو وإميليا رومانيا كمناطق حمراء (شديدة الخطورة) اعتبارا من يوم الاثنين.