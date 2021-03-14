اليمن.. بالصور .. الحفل التكريمي في ذكرى الخمسين عاماً لتأسيس مدرسة رأس محل(مجمع رأس محل حالياً)

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

تم صباح امس الحفل الفني والتكريمي بمناسبة خمسين عاماً على تأسيس مدرسة رأس محل بأرياف المكلا ، برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والأستاذ جمال سالم عبدون وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت ،



حضر الحفل الأستاذ علوي أحمد الحامد رئيس شعبة التديب والتأهيل بمكتب وزارة التربية والتعليم م/حضرموت والأستاذ خالد عبدالله باصريح مدير دائرة الإحصاء والتخطيط بالمكتب ،والأستاذ محمد سالم برجف مدير إدارة التربية والتعليم بأرياف المكلا ،ومعلمين وشيوخ وأعيان وشخصيات اجتماعية ، بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم ،وكلمة إدارة المدرسة الأستاذ حسن عمر باراسين ،ثم ألقى الأستاذ علوي الحامد كلمة أشاد فيها بجهود كل القائمين بهذا الحفل التكريمي ،وكان سعيداً بزهرات وبراعم رأس محل وهنّ يؤدين رقصات ترحيبية وبصوت جميل وجذاب أسعد كل الحاضرين .

تخلل الحفل فقرات رائعة من طلاب وطالبات مدرسة رأس محل ،وفي ختام الحفل تم تكريم مئة وخمسون شخصية منهم المعلمون ومدراء الإدارة سابقاً ولاحقاً بمدرسة رأس محل ،وكل من لهم بصمة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية.

وفي ختام الحفل شكر مدير المدرسة حسن عمر باراسين كل من دعم وساهم في انجاح هذا الحفل التكريمي وبعد الضيافة والكرم اللامحدود ذهب الجميع وهم في فرحة وسعادة وابتهاج فهكذا يرد الجميع لمثل هذه الهامات التربوية .