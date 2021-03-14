شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مروع.. صاعقة تضرب 4 أشخاص احتموا تحت شجرة في الهند والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع يظهر تعرض 4 أشخاص في الهند لصاعقة برق، ضربت شجرة كانوا يحتمون بها من الأمطار الغزيرة.
ووفقاً لـ”العربية”، فإن الحادث وقع في مدينة جورجاون بالهند، حيث تم نقلهم إلى المستشفى في حين فارق أحدهم الحياة بسبب الصاعقة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC“، فإن الهند تشهد نحو 2000 حالة وفاة جراء صعقات البرق، سنويا، منذ عام 2005.
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