شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : منح 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية وزعت 135 مليونا و846665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد أعطت منها 105 ملايين و703501 جرعة حتى أمس السبت.

وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".

وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.