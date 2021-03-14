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واشنطن : منح 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

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الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية وزعت 135 مليونا و846665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس في أنحاء البلاد أعطت منها 105 ملايين و703501 جرعة حتى أمس السبت.

وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".

وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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