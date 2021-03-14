شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول العالم .. إجمالي الإصابات تتجاوز 5. 119 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 5ر119 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 355 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليونا و514 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 7ر67 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و 648 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.