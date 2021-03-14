شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي : كوريا الشمالية لم ترد على اتصالات إدارة بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف فبراير كان بعضها مع بعثة بيونج يانج في الأمم المتحدة.

ويثير الكشف عن المساعي الأمريكية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونج يانج بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقدم المسؤول الكبير في إدارة بايدن الذي طلب عدم نشر اسمه تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي لكنه أوضح أن الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية "من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير ".

وأضاف قائلا "حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونجيانج".

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلب للتعقيب بعد.