شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعتقل أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية (ندرانجيتا) في مدينة برشلونة، مشيرة إلى أنه من أخطر المجرمين المطلوبين في إيطاليا.

وأوقف المطلوب البالغ من العمر 34 عاما، والذي أعلن عنه الحرس المدني الكتالوني بالحرفين الأولين من اسمه "ج. ر"، في سوق سانت غيرفاسي الكبير في برشلونة، بفضل مراقبة أحد أفراد أسرته.

وكان متواريا منذ سنوات ومطلوبا في إيطاليا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، والانتماء إلى منظمة مافيوية، حسب ما أعلنت الشرطة.

وحكمت محكمة إيطالية غيابيا عليه في نوفمبر الفائت بالسجن 20 عاما على دوره المركزي في شبكة اتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في إيطاليا.

كما أوقف والده البالغ 74 عاما، والمرتبط بالمافيا في مدينة بارما الإيطالية، حسب الشرطة في إقليم كتالونيا.