المحافظون بقيادة ميركل يواجهون شبح الهزيمة في ولايتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه المحافظون في ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، شبح الهزيمة في اقتراعين بولايتين اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تساعد الانتخابات في ولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس جنوب غربي البلاد، بتقديم الإجابة عما تشير إليه وسائل الإعلام الألمانية بـ"من سيكون خليفة ميركل؟".

ومن المقرر أن يتخذ حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وحليفها في بافاريا، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، قرارًا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن مرشحهم المشترك لانتخابات سبتمبر/أيلول.

ومع تقدم الحزب المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بفارق كبير في استطلاعات الرأي العامة، فإن من يفوز بهذا التصويت سيكون في موقع الصدارة ليصبح الزعيم الألماني التالي.

وحتى الآن ظهر أرمين لاشيت، رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتخب حديثًا، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، جنبًا إلى جنب مع رئيس وزراء ولاية بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سويدير كمنافسين محتملين.

ويحتاج لاشيت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لتقديم أداء مقنع في انتخابات اليوم، للمساعدة في في الفوز بلقب "مرشح منصب المستشار".