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42 حالة وفاة.. مصر تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 42 حالة وفاة.. مصر تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 42 حالة وفاة.

 

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 369 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 146 ألفا و 803 حالات حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 190ألفا و 280 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11256 حالة وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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