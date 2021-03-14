شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تسجل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في يومين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت أستراليا اليوم الأحد ثاني حالة عدوى محلية بفيروس كورونا في يومين بعد ثبوت إصابة موظفين بفندقين للحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج.



والعامل هو أول مصاب بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز خلال 55 يوما. وقال ستيفن كوناتي مدير الصحة في الولاية إن السلطات تفحص المخالطين للموظف المصاب.

وسجلت أستراليا أكثر من 29 ألف إصابة بالفيروس و909 وفيات في المجمل