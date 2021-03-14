أول تعليق لأسرة مبارك بعد رفع العقوبات عن أموالهم بالخارج

الشارقة - اميمة ياسر - رفع مجلس الاتحاد الأوروبي من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات في إطار نظام العقوبات المصرية، اسم رئيس مصر السابق الراحل محمد حسني مبارك، كما رفع مجلس الاتحاد الأوروبي من القائمة زوجته سوزان ثابت، وابنيهما جمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.

وأصدرت أسرة مبارك بيانًا، قالت فيه إن هذا التطور يأتي بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، ومنذ ذلك الحين تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأكدت أسرة مبارك أن فرض هذه العقوبات تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، بحسب البيان، والمنصوص عليها في القانون الأوروبي والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية.

كما أكدوا باستمرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي.